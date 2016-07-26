阿富汗局勢｜阿富汗曾有中亞巴黎美譽 舊照片中女性衣著令人不敢想像

塔利班重掌阿富汗，不單為當地民眾帶來恐慌，亦令當地女性權益受到關注。事實上，阿富汗在上個世紀60至70年代，有「中亞巴黎」的美名，不只男女都可以追求流行，女性也可以受到完整教育、享有自主權。

曾任阿富汗王國首相、其後在蘇聯支持下發動政變的穆罕默德·達烏德汗(Mohammed Sardar Daud Khan)，於任內推出許多大力提升女權的政策，包括女性可以自由穿著、上學、旅行、工作，以及不得強制婚姻等。時至今天，翻查當時喀布爾的一些舊照片，包括年輕女性上大學，穿短裙，以及在街上自由活動等，都與當時的新政有關。

塔利班對女性有嚴格規定

這些美好光景隨著阿富汗的政治局勢動盪，以及接下來塔利班的崛起，令當地女性權利走入谷底，塔利班更將其教義解釋融入到政策，對女性有極其嚴格的規定，例如女性必須隨時戴頭巾，且不可露出皮膚，以及在無男性家族成員的陪同下，不得隨意外出等。過去，便有不少阿富汗女性因被指違反規定，遭虐打甚至殘暴處決，亦有女童或女性被逼婚等。

女性將允讀大學但男女分班

2001年911恐襲後，美國展開反恐戰爭，在扶植阿富汗政府的同時，亦灌輸了自由價值。過去20年，阿富汗的女性可自由選擇是否穿戴頭巾、不論性別都有接受教育的權利，甚至國會中女性議員的比例亦有保障。隨著接管阿富汗政權的塔利班捲土重來，組織雖一直試圖改變上世紀90年代掌權時的形象，並承諾尊重女性權利，但仍以伊斯蘭法律的嚴格詮釋為前提。高等教育代理部長哈卡尼(Abdul Baqi Haqqani)早前便指出，將允許女性繼續接受大學教育，但在塔利班統治下會禁止男女合班。

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