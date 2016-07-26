阿富汗局勢｜阿洪扎達：阿富汗不會被用作危害其他國家安全

阿富汗塔利班宣布，組建阿富汗伊斯蘭酋長國的臨時政府， 阿洪扎達稱，希望在相互尊重及互動的基礎上，與鄰國及其他國家建立牢固及健康的關係。

塔利班最高領袖阿洪扎達(Haibatullah Akhundzada)以國家元首「埃米爾」的身份領導阿富汗。由哈桑(Mohammad Hasan Akhund)出任代理總理；塔利班二號人物政治委員會負責人巴拉達爾(Abdul Ghani Baradar)以及哈納菲(Abdul Salam Hanafi)擔任副總理。已故領袖奧馬爾的兒子雅各布(Mohammad Yaqoob)出任代理國防部長；被美國聯邦調查局列為頭號通緝犯之一的「哈卡尼網絡」領導人哈卡尼(Abdul Baqi Haqqani)擔任代理內政部長。其餘難民部長、代理財政部長、代理司法部長及央行代理行長人選，亦已定出人選。

發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)表示，臨時政府成員來自多個民族和背景，是多元化群體。但臨時政府成員暫時未見有女性，甚至塔利班以外成員，並無披露臨時政府具體執政時間或會否舉行大選。

阿洪扎達：人民不應離開國家

最高元首阿洪扎達首度發聲明，向所有同胞保證，政府會致力維護伊斯蘭教規及伊斯蘭律法，新領導層會確保持久和平、繁榮及發展，人民不應離開國家，他指，阿富汗伊斯蘭酋長國與任何人都無芥蒂，大家都參與強化體制及阿富汗，重建遭戰火蹂躪的國家。

阿洪扎達說，塔利班希望在相互尊重及互動的基礎上，與鄰國及其他國家建立牢固及健康的關係，亦會尊重不抵觸伊斯蘭律法及民族價值觀的國際法及條約，並向鄰國、地區和世界表明，阿富汗的土地不會被用作危害其他國家的安全。他又指，會保護少數族裔及弱勢群體的權利，承諾在伊斯蘭律法框架內，讓所有同胞接受教育。

發言人沙欣表示，塔利班已準備好與美國建立關係，並歡迎美國參與阿富汗的重建工作。

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