阿富汗局勢｜音樂是罪 民歌手遭塔利班拖出寓所 開槍轟頭處決(有片)

隨著美軍完成撤走，阿富汗已正式重回塔利班手中，其極端保守的嚴刑峻法正逐步捲土重來。當地一位住在山區的民歌手，日前被塔利班從寓所拖出後，遭開槍轟頭處決，相信與塔利班把音樂定為「非伊斯蘭」及非法有關。

美聯社、英國《泰晤士報》及美國有線新聞網絡(CNN)報道，阿富汗民歌手法瓦德(Fawad Andarabi)上周五在首都喀布爾以北的Andarab村寓所，被塔利班拖出屋外處決。其兒子表示，塔利班分子佔領當地時，曾到他家中搜查，當時還跟父親一起喝茶，如今卻翻臉狠下毒手，「父親是無辜的，只是一位娛樂大眾的歌手」。當地前內政部長安德拉比(Masoud Andarabi)在Twitter批評塔利班濫殺無辜，「法瓦德只是把歡樂帶給山谷及村民……頌唱著『我們美麗的山谷，我們祖先的土地』。」

塔利班領袖日前受訪稱音樂「非伊斯蘭」

時值有塔利班領袖上周接受《紐約時報》訪問，稱音樂是「非伊斯蘭」，被問及會否再禁止音樂時，稱會「游說」民眾別這樣做。《泰晤士報》指，南部省份坎大哈(Kandahar)日前已禁止民眾接觸音樂，禁令勢延至全國；報道又指，有塔利班地方官員已禁止「女性聲音」在所有廣播中出現。

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