阿富汗局勢｜17歲國家青年足球隊員 攀美軍C-17運輸機起落架慘死

塔利班開入阿富汗首都喀布爾後，引發當地民眾恐慌湧到機場逃難。有阿富汗人絕望地攀附在美軍C-17運輸機的起落架上，最終從高空墜下亡，亦有C-17運輸機飛抵目的地後，在起落架上發現人體殘肢。其中一名罹難者身分曝光，原來是阿富汗國家青年足球隊成員。

身體一部分殘骸起落架內被發現

綜合外媒報道，阿富汗民眾在周一湧入首都喀布爾機場，企圖登上美軍C-17運輸機逃離阿富汗，許多人冒險爬上起落架，不料飛機升空後從高空墜落身亡，而C-17抵達目的地後，亦發現起落架內有人體殘肢，懷疑他因起落架收起時被壓斃。其中一名罹難者身分隨著調查曝光，據指是年僅17歲的阿富汗青年Zaki Anvari，他曾是阿富汗U20足球隊的成員之一，逃難時冒險攀上C-17起落架，他身體一部分殘骸在起落架內被發現。

美國防部長：無能力協助民眾前往機場

防長奧斯汀前往白宮，和拜登和副總統賀錦麗，以及國安團隊討論阿富汗局勢最新發展，包括加快從喀布爾撤走美國公民和阿富汗平民，以及確保民眾安全抵達喀布爾機場。

《路透社》報道，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)周三(18日)在五角大廈表示，身處喀布爾機場的4,500名美軍，主要任務是確保機場安全，令撤僑行動順利，已經無能力協助民眾前往機場。他又透露，政府對目前的撤離人數並不滿意。

報道又提到，美國一名外交高官透露，美方預期塔利班會允許想要離開的阿富汗國民安全離境。

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