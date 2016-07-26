阿富汗局勢｜BBC記者勇闖塔利班城鎮 槍下尖銳提問︰死咁多人點解釋？(有片)

阿富汗再次落入塔利班手中，當地民眾以至國際社會，都擔心其九十年代掌權時的嚴刑峻法捲土重來。在首都喀布爾失守之前，英國廣播公司(BBC)駐當地記者凱爾馬尼(Secunder Kemani)深入被塔利班攻佔的城鎮採訪，向塔利班的地方領袖提出尖銳問題，無懼身旁的塔利班分子持槍監視，冷靜又專業的表現令網民佩服。

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凱爾馬尼早前獲准在北部古老小鎮巴爾赫(Balkh)採訪，當時它被塔利班攻佔不久，上空不時傳來政府軍的直升機聲音。在鏡頭下，民眾生活如常、市集繁忙，女性毋須在男性伴侶陪同下前往市集，而市集上很多人都感謝塔利班改善了當地治安。但凱爾馬尼說，由於一直有塔利班武裝成員在旁，他無法得知居民的真實想法。

「你們說過女性必須穿蒙面罩袍吧？」

凱爾馬尼陪同他參觀市集的塔利班在當地的負責人赫克馬特(Haji Hekmat)，直問有否強制女性穿罩袍，「你們說過女性必須要穿蒙面罩袍、全身罩袍，對吧？」對方堅稱「不，我們沒有，這些是我們宣揚的伊斯蘭價值觀，我們沒有強迫任何人……不是通過武力，而是通過教化」。凱爾馬尼追問︰「若有人不想穿會怎樣？」赫克馬特答︰「如果她們不穿蒙面罩袍，沒有問題，她們可以戴頭巾」。凱爾馬尼在鏡頭外稱，訪問過後的第二天，一名年輕女子在附近被殺，據報原因是穿了「不端莊」的衣服，塔利班否認涉事。凱爾馬尼指，塔利班似乎想在國際上淡化其強硬立場。

凱爾馬尼又在巴爾赫訪問了塔利班軍事指揮官阿伊努丁(Ainuddin)。他當著對方的面直問︰「戰爭造成許多阿富汗平民與穆斯林的死亡，你如何解釋？」阿伊努丁面不改容的稱︰「有戰爭就會有人死亡，雙方都有死亡，我們正在盡最大努力不傷害平民」，「但這是戰爭，所以會有死亡」。凱爾馬尼追問︰「可是是你們先發動戰爭的！」對方板著臉答︰「塔利班曾經有一個政府，但它被推翻了，在阿富汗，我們不會接受除伊斯蘭統治以外的任何其他選項」。

「稅收是否全用來資助戰爭？」

據凱爾馬尼所見，巴爾赫被塔利班攻佔後，學校仍正常運作，也見小女孩如常上課，但他稱有報道指在其他被塔利班攻佔的地區，女孩已被禁止上學。凱爾馬尼訪問了該鎮鎮長，其之前在塔利班負責彈藥供應，如今則管稅收。凱爾馬尼問他︰「你們的稅收全都用來資助戰爭，對吧？」對方否認︰「沒有，我們把錢用來幫助那些被摧毀的地區，我們也在幫助窮人」。訪問進行時，鎮長辦公桌旁同樣有塔利班成員持槍監視。

通姦擲石死 盜竊須砍手「世界震驚」

凱爾馬尼亦訪問了剛接手的法官，其直認未婚有性行為的刑罰是公開鞭刑100下、已婚通姦者要被投石致死，而小偷會被砍手。凱爾馬尼直接點出，這些刑罰「令世界震驚」，但對方反駁「不懲罰這些罪行，難道更好？當成千上萬的人死於愛滋，強盜和綁匪為所欲為？還是為了大家的安全砍掉一個人的手更好？」

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