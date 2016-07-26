阿富汗變天 賈拉拉巴德民眾示威 拆塔利班旗遭槍擊3死12傷

塔利班回朝掌阿富汗首傳有民眾集會遭塔利班武裝分子槍擊。東部城市賈拉拉巴德(Jalalabad)周三有民眾聚集在一個廣場並拆除塔利班旗幟，換上阿富汗原有國旗，槍手開槍警告，最少3人死亡和12人受傷。另有片段顯示，數十示威者手持阿富汗國旗遊行，途人吹口哨表達支持，期間傳出多響槍聲，民眾尖叫逃跑。另外，首都喀布爾機場昨冒黑煙，據報塔利班阻止想離開的民眾登上撤僑飛機，北約官員昨透露機場入口發生人踩人釀17傷。



賈拉拉巴德每年8月19日都有活動慶祝阿富汗1919年脫離英國獨立，今年遇上塔利班推翻阿富汗政府，半島電視台記者稱自塔利班入城後，他們逐步移除阿富汗國旗換上塔利班旗幟，在喀布爾見到有很多人對此感到不高興，但大部分人最終都換上塔利班旗幟。在賈拉拉巴德，民眾仍然抗拒，頗多社區不願意換掉國旗。



阿婦女不相信塔利班承諾

塔利班閃電奪權後周二召開首個記者會，發言人穆賈希德稱法規不會像1996年至2001年執政時嚴厲，「我們不想在內外樹敵」，又指將改變之前掌政時做法，容許女性工作和上學，她們可活躍於社會，「但要在伊斯蘭教法框架內」，她們毋須穿遮蓋頭部和身體的袍罩，惟要戴頭巾。喀布爾有婦女看罷記者會後說：「我不相信他們說的話。」有不敢出街的婦女認為那是塔利班詭計，她們被「引蛇出洞」去受罰。也有女性指她的底線是上班和接受教育，塔利班不超越這條紅線便可以。但周三仍有大批民眾聚集在機場希望離開，另有片段顯示有少女在閘門鐵欄外，懇求安全人員讓她們進入，哭喊說；「塔利班來了。」《洛杉磯時報》則拍攝到塔利班武力驅趕前往機場的民眾，一名男童血流披面已沒有反應，另有一名婦女染血躺在地上。周二也有約10名婦女持標語示威，要求婦女的權利不會被剝奪，塔利班人員未有阻止。



塔利班二號人物回國傳掌阿富汗

離開阿富汗逾10年的塔利班創始成員、二號人物巴拉達爾已回國，他乘飛機抵達坎大哈時獲支持者熱烈歡迎，盛傳他是阿富汗新領導人，塔利班領袖阿洪扎達將任酋長，成為精神領袖。巴拉達爾3年前仍被關在巴基斯坦，在美國上屆特朗普政府要求下獲釋，以促進達成停火協議。