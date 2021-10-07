阿里再爆性醜聞 前男工涉睡逾60女兼性病傳女友

內地著名科企阿里巴巴又爆性醜聞。微博流傳一則消息，指阿里一名男員工被女友踢爆私生活淫亂，包括和女友戀愛期間，多次出軌，並將性病傳染給她，經其女友爆料指該渣男睡了超過60名不同的女子，還拍下551個視頻和照片。現時該被男子已被公司「勸退」離職。

拍逾550個淫穢影像照片

該名渣男花名為「今宸」，自稱受害的女友指，3月份跟他相識，6月份開始異地戀，他不止一次跟她表示她會是最後一個交往的人，並許下各種承諾，不過當女友趁男友睡著時，翻查他的手機，方知道其私生活極度混亂，多次出軌、嫖妓等，至少睡過60多名女生，還拍了551個淫穢影像和照片，有正面拍也有偷拍，從拍攝頻率看基本一到兩個禮拜約一次，還說這些都還是有「記錄」的，沒有被「記錄」的女生，不知還有多少。

此外，該受害女友指該男子還將性病傳染給她，謊稱是被前女友傳染後復發，在她面前說愛她，但背地卻到處謊稱自己單身，欺騙其他女生，因此決定爆料，希望用輿論壓力來封殺這名渣男。據悉該男子已被公司「勸退」離職。

早前，阿里巴巴已曾傳出性醜聞事件，一名女員工爆料稱在飯局中，遭到上司和客戶灌醉及輪流性侵，曾經向公司反映卻被以「大局為重」為由，要求她息事寧人，其後山東濟南市槐蔭區人民檢察院拘捕一名張姓客戶和王姓男上司，惟檢察院經審查後，決定不批准逮捕涉事男上司，並終止對他的偵查。

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