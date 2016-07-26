阿里女員工控訴遭上司性侵 6000員工成立群組支援

內地科網企業阿里巴巴浙江杭州總部一名女員工，前日手持大聲公到公司飯堂派傳單，控訴遭上司性侵。董事會主席兼首席執行官張勇凌晨就事件發出內部公告，宣布辭退涉嫌的男員工，兩名高層引咎辭職，濟南警方正調查事件。內地傳媒報道，社交媒體成立一個由逾6,000名來自不同部門的阿里員工組成的群組「勇敢牛牛幫助小組」並發布了「Aliren help Aliren」《6000名阿里人關於807事件的聯合倡議》，希望公司正視女事主的訴求。

群組發表聯合倡議表示，事件的真相目前仍在調查中，我們基於對所有當事人(包括王某)的尊重，堅持以真相為前提，相信警方會積極偵辦、公司會推動事實查明及行動落地、受害者也會獲得合理的解釋及補償。他們希望公司開除疑犯、永不錄用，給予事主有薪長假，向事主及家屬提供中長期免費的心理諮詢。另外，小組希望藉今次事件，推動建立員工、特別是女員工職場反性騷擾制度。

濟南華聯超市稱已將涉事員工停職

阿里巴巴董事局主席兼行政總裁張勇，早前在公司內聯網發文，對事件感到震驚、氣憤、羞愧，認為必須調查清楚，對全體員工及和全社會一個交代，他為事件中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉，公司成立的調查組公布，除了涉案男員工停職接受警方調查之外，女事主上司、人力資源高層等另外3人亦被停職內部調查。

此外，同樣涉事的濟南華聯超市當天發布聲明稱，就阿里女員工自述被猥褻事件，涉嫌員工現已停職正在接受警方調查，目前超市已成立專門調查組對事件進行調查，並會全力配合警方工作。

女員工一度發表長文控訴遭性侵事件，指自己曾在開拓濟南華聯超市時，遭遇商戶領導猥褻，直屬領導默許該行為，並在散場後疑似對自己性侵。該受害員工自8月2日起向公司反映情況，但在向公司人力資源部門、業務總監乃至同城零售事業群總裁李永和(老鼎)等人反饋無果後，曾無奈在食堂發傳單尋求幫助，並將自己的經歷公布至網上。

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