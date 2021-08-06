阿里女員工控訴遭上司性侵 CEO張勇表示震驚並道歉

阿里巴巴浙江杭州公司一名女員工昨手持喇叭到公司飯堂派傳單，稱遭上司性侵，「全部(相關主管)都知道這個事情」，卻「沒有人管這個事情」，之後再於內聯網發數千字長文講述事件，指上月底被男上司強迫到山東濟南出差見客，遭灌醉後除了被客戶猥褻，還遭男上司性侵，已經報警。阿里巴巴董事局主席兼行政總裁張勇今日凌晨在內聯網發文，指對事件感到震驚、氣憤、羞愧，並為事件中各級主管的冷漠和沒有及時處理道歉，稱會對受害女員工及全社會一個交代。被指控性侵的上司及涉事4名主管已被停職，接受內部調查。涉事姓張客戶來自濟南華聯超市，張亦已被公司停職，但他否認猥褻阿里女員工，稱「在酒桌上正常喝酒，中間肯定有摟抱的過程」。濟南警方正調查事件。

被涉事男上司強迫出差

根據涉事女員工的數千字長文，女員工上月27日被姓王上司強迫一同到濟南出差，當日與客戶開會後，王就邀請客戶吃飯，席間王竟向對方說，「看我對你們多好，給你們送了一個美女來」，且不斷灌女員工喝酒。

女員工被灌醉後，姓張客戶對其猥褻二十多分鐘，王一直無制止，而且與對方的女同事一起送女員工回酒店房間後，待女同事離開，就折返問酒店職員取得女員工房間門卡，然後出入房間4次，最長一次廿多分鐘。女員工醒後見自己全身赤裸，內褲遍尋不獲，房間內有已拆開的避孕套，且模糊記起前一晚被王猥褻，於是打電話質問王，王則吞吞吐吐稱「沒你想的那麼嚴重」。

女員工一度自殘

女員工與丈夫商量後報警，並與警方一同翻查閉路電視片段，才發現王折返及出入房間4次等細節。警方傳喚王，王卻稱一切是女員工主動。事後女員工絕食多日，甚至割腕，王則一直如常上班，裝作無事發生。女員工提到，丈夫上周一(2日)到濟南將其接回杭州後，第一件事就是去阿里投訴，並要求公司將王開除兼阿里系公司永不錄用，但負責處理此事的幾名主管一直拖拖拉拉，甚至說出「都是業務性質的問題，經常要出差，我早就知道要出問題」、「我已經開始有意識的只招男生不招女生了」，惟承諾3天後有處理結果。

不過，相關主管3天後卻聲稱「考慮到你的名聲」而不開除王，女員工堅決反對後，對方又稱上周五放工前一定有處理結果，結果卻是要求女員工提供醉酒短片。女員工指，她唯有將事件向再上一級投訴，未料對方回覆稱無法開除王，「至此，我徹底心如死灰……如果理智的方法解決不了問題，那我只能換個途徑」。女員工先在公司通訊群組公開事件，被刪後轉到飯堂宣揚，惟保安搶走其喇叭和傳單，並揚言報警。曾處理事件的主管則趕到飯堂，呼籲女員工冷靜。女員工質疑，「這就是阿里的價值觀和處事態度？」並強調會「抗爭到底，永不屈服」。

網民：企業不能淪為吳亦凡

文章被阿里員工轉發到「知乎」等網上平台後，全國震驚，大批網民敦促當局嚴查，又指「公關圈不該是娛樂圈，大企業不能淪為吳亦凡。大企業要有大企業的樣子，人性化那一套不能丟，官僚主義那一套不能搞」。還有媒體指出，阿里巴巴創辦人馬雲曾經公開表示，「壞酒傷肝，好酒傷腦袋」，生意不是靠喝酒，所以自己從不為應酬喝酒。