阿里性侵案｜濟南警方成立專班：調查有難度

阿里巴巴女員工控訴被上司灌醉性侵一案，山東濟南公安局表示，已成立工作專班，負責該案的偵辦事宜。「澎湃新聞」引述該專班其中一位成員指出，該案很多細節都發生在私密空間，調查有難度，希望公眾能夠理解，警方辦案是一個很嚴謹的過程，不能有絲毫差池，但也請公眾放心，警方完成調查偵辦後，一定及時向社會公布結果。

涉事食肆員工：當日包廂監控壞了

另外，《新京報》引述其中一個案發現場「漁家燈火」濟南環宇店的店員指，涉事阿里女員工一行確曾在此用膳，「他們當時是在包廂裡吃飯，(房內)沒有攝像頭，另一個房間也沒有」，強調「監控壞了」。店員又指，沒留意到房內有人摟抱、猥褻涉事女員工，亦無留意到有人將女員工帶到另一包廂猥褻，但發現到女員工喝醉，「包間只有一位女士，他們七八個人喝了四五瓶白酒」。店員表示，不知白酒度數，只知有「趵突泉白酒」。趵突泉白酒酒精度介乎34至56度。

店員提到，事發後警方曾到店內調查，「這兩天又來查我們店裡的一些安全設施」，店方很重視此事，正全力配合警方調查取證，相關工作人員也曾到派出所接受調查，「至於是否發生灌酒和猥褻情況，需諮詢警方」。

涉事阿里女員工日前指控，被上司強逼一同到濟南出差，與客戶應酬時遭灌醉，其中濟南華聯超市一名男員工對她上下其手，再將她帶到另一包廂猥褻；上司及另一名女子將她送回酒店後離開，但上司折返並向酒店櫃檯取得其房卡，先後進入其房間4次。涉事女員工清醒後發現自己全身赤裸，床頭櫃有拆開的避孕套。

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