阿里性侵案｜阿里巴巴成立反性騷擾團隊及設熱線

內地科網企業阿里巴巴將設立一條反性騷擾熱線，以及成立工作環境委員會，作為反性騷擾在內的工作環境相關事項的處理決策機構，直接向董事會滙報，以回應早前一名女員工指控遭上司性侵事件。

阿里巴巴周四宣布一系列打擊性騷擾的新政策，包括成立一個防止性騷擾專門委員會，委員會下設一個「獨立的 AID 團隊，負責就員工涉及性騷擾和性侵犯領域的投訴舉報事項進行調查」，委員會首期成員除蔣芳外，還包括首席財務官武衛、首席人力官童文紅、首席法律顧問俞思瑛以及首席風險官鄭俊芳，5位均為女性高級管理人員。阿里在發給員工的一份內部通知中表示，這是內部評估、討論和員工反饋的結果。阿里巴巴隨後將通知公開。

修訂準則以助劃清工作和社交界限

集團又將修訂《阿里巴巴集團商業行為準則》，完善反性騷擾、反性侵的相關內容，制定《阿里巴巴集團反性騷擾行為準則》，完善與客戶和合作夥伴交往的行為準則，幫助員工劃清工作和社交之間的界限。

阿里巴巴又指，就早前一名女員工指控遭上司性侵事件，中期調查和處罰決定已接近完成，將儘快公佈調查結果。

阿里巴巴表示，「最好的反思是採取行動，創造一個相互尊重的工作環境是我們的共同責任」。

阿里巴巴一名女員工早前控訴遭上司性侵。董事會主席兼首席執行官張勇凌晨就事件發出內部公告，宣布辭退涉嫌的男員工，兩名高層引咎辭職，濟南警方正調查事件。事件引發社會強烈反響。

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