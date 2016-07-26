阿里男上司涉性侵女員工被炒 密謀跳槽字節跳動同日粉碎

阿里巴巴一名女員工控訴上月底出差期間被上司灌醉後性侵，原透過內部投訴冀討回公道，但主管冷處理，女員工遂在上周六循非正常途徑求助，引發全國關注。阿里巴巴主席兼行政總裁張勇迅速道歉並下令內部調查，昨凌晨宣布初步結果：解僱涉事男員工王成文兼永不錄用，兩名涉事主管引咎辭職，阿里巴巴首席人力資源官童文紅記過處分。

不過，昨午有消息指，王成文已去抖音母公司字節跳動面試。有網民馬上質疑，涉事主管初時的冷處理，是想待王成文成功跳槽後，再向女事主宣稱已應其要求將王成文解僱。字節跳動隨後證實，王成文近期已通過初步面試，當時事件未爆出，面試官和人事部都不知情，惟目前已在人才庫中備註，並無限期終止王成文的招聘流程，若其違背法律、道德的事件有明確結論，會將其加入黑名單，永不錄用。

6000阿里員工籲建立反性騷擾機制

6,000名阿里員工則聯署發表聯合倡議，指事件暴露出公司組織管理的缺陷和重大漏洞，亦反映對員工、特別是女員工權益保護機制的缺失，冀藉事件推動公司建立職場反性騷擾/反性侵制度和相關保護組織，同時杜絕醜陋的酒桌文化，禁止強行勸酒、陪酒等行為。