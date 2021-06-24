降落前錯過跑道 菲軍運輸機墜毀最少31死

菲律賓軍方一架載有92人的C130運輸機周日在南部蘇祿省(Sulu province)山區墜毀，造成最少31人死亡，另有50人獲救。軍方指，機師生還但傷勢嚴重，另有最少4名村民受傷，據稱軍機撞落地面爆炸起火前，部分軍人跳出機艙逃過一劫。暫未知該軍機墜毀原因。



參謀總長蘇比賈納拿(Cirilito Sobejana)表示，事發時該軍機正運載一批軍人從南部卡加延德奧羅市出發，當地時間上午11時許打算降落蘇祿省霍洛島(Jolo)機場時，錯過跑道，之後嘗試爬升但不成功，最終在山區城鎮帕提庫爾(Patikul)一條村落墜毀，形容事件「十分不幸」。



政府軍與游擊隊山區激戰

國防部長洛倫扎納(Delfin Lorenzana)表示，機上有92人，包括3名機師和5名機組人員，其餘為軍人。美聯社報道，事發時菲律賓中部正下雨，暫未知事件是否與天氣有關；報道並指，菲律賓政府軍多年來在南部回教省份蘇祿與阿布沙耶夫游擊隊交戰，霍洛機場距當地一處山區交戰點僅數公里。