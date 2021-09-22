限定打卡點接力！笑臉雲 太空館變身 探索西九FriendsWithYou

觀塘「大月亮」陪伴市民打卡過中秋後乘風而去，另一維港海旁熱點、西九文化區藝術公園有新景接力，包括逾3層樓高的「小白雲」、長過小巴的彩虹及一眾巨型可愛充氣公仔；而尖沙咀太空館亦添了個笑臉，變成巨型「微笑菠蘿包」。這批令人睇得開心、充滿正能量大型藝術裝置，其實是國際藝術團隊「FriendsWithYou」創作的角色，勢成市民遊玩打卡的新寵兒。



疫情陰霾未過，旅發局繼續為復甦作準備，與國際藝術家Samuel Borkson(佛羅里達州)及Arturo Sandoval lll(古巴)組成的「FriendsWithYou」合作，展開「香港．大城小區」——西九龍項目第二浪宣傳，讓市民先行發掘本港藝術文化遊玩體驗。其中「FriendsWithYou」的多個角色化身成12個大型充氣藝術裝置，已登陸西九文化區藝術公園，並於昨日正式開放。

最矚目可數一點也不「Little」的「Little Cloud」，這個全場最巨型的充氣公仔，闊15米、高10米，比3層樓更高；其次的「RainBow」也闊9米、高4.6米，比小巴車身還要長，亦有全球首度亮相的「Jelly」和「Rainbow Worm」。「FriendsWithYou」其中3個角色，包括「Hug Bug」又會不時化身成吉祥物驚喜登場，在1.5米社交距離下與參觀人士互動合照。至於尖沙咀太空館亦已變成「微笑菠蘿包」。為讓大眾更有趣味地探索西九龍，「FriendsWithYou」角色亦會在戲曲中心、油麻地天后廟、果欄等6個景點虛擬現身，透過AR與市民互動和合照，介紹不同景點。

藝術公園的展區昨正式開放，有市民搶先入場打卡。其中屈小姐表示，本身有見過「FriendsWithYou」角色，認為它們線條簡單、色彩奪目，感到開心和富正能量，但未聽聞「大城小區」推廣。陳生陳太亦感角色富有童真，而藝術公園坐落海邊，感休閒和舒服，但認為有點偏遠。與「微笑」太空館合照的鄧小姐則認為作為集體回憶的太空館有笑臉很可愛，令大家「開心下」。

藝術公園位處西隧九龍入口、海旁位置，可從港鐵九龍站步依指示步行前往。展覽毋須預約入場，但專頁會以「綠黃紅」色顯示輪候情況，並提醒惡劣天氣下，包括將發出三號或以上強風信號、黃雨或以上暴雨警告等將暫停開放。

開放時間：即日起至下月14日舉行，朝11晚9時半開放，最後入場時間9時。

專頁網址：https://arts.westkowloon.discoverhongkong.com/eng/index.htmlomwa

限定打卡點接力！笑臉雲 太空館變身 探索西九FriendsWithYou