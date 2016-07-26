東京奧運｜屈臣氏推奪金特別版口罩 每賣1盒捐30元予精英運動員慈善基金

2020東京奧運掀起全城熱潮，為慶祝香港運動員勇奪多面獎牌並創下歷史佳績，屈臣氏集團宣布推出WatsMask奪金特別版口罩，限量2,020盒，希望市民能一起分享港隊勇奪佳績的喜悅！

WatsMask奪金特別版口罩一盒有30個，兩款設計特別以「少年劍神」張家朗奪金的劍擊項目，以及港隊運動員參與的奧運項目，如游泳、羽毛球、單車、乒乓球作圖案，為香港運動員打氣。

支持在中小學推廣多元化體育項目

即日起，市民可於屈臣氏網店，以119.9元限量預訂WatsMask奪金特別版口罩一盒；而每售出一盒奪金特別版口罩，屈臣氏將向精英運動員慈善基金捐出30元，支持在中小學推廣多元化體育項目，希望培養更多未來體壇新星；同時為開幕在即的東京殘奧會及全運會運動員打氣。

奪金特別版口罩數量有限， 詳情請瀏覽屈臣氏網店。