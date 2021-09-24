陝西全運｜楊德強：疫情影響訓練 港隊在全運會成績難與上屆比較

港隊在今屆陝西全運會至今取得1金5銅。體育專員楊德強在一個電台節目中表示，全運會尚餘兩日賽事，港隊暫時有7面獎牌，較2017年天津全運會的17面少，但今屆因為受疫情影響訓練，兩屆的成績難以直接比較。

楊德強表示，以往全運會同奧運會在不同年期舉行，今年東京奧運延期一年令賽事緊接，運動員由東京轉到內地期間要隔離檢疫，亦令備戰受影響。

至於下屆全運會由粵港澳三地合作舉辦，楊德強指，相信各方稍後會商討具體安排，又認為香港的設施適合舉辦多項賽事。

啟德體育園料2023年如期落成

楊德強指，啟德體育園前年動工至今工程進度順利，預計能在2023年如期落成，落成後將有9至10層，而現時已興建至7層樓高。他說，體育園除了用作舉行大型國際賽事外，其餘時間亦會開放讓市民使用。

楊德強：5排球會被取消會籍經調查及徵詢法律意見

5個排球球會被取消會籍涉會員程序問題 5個排球球會早前被排球總會取消「正式會員」會籍。楊德強表示，有初步了解情況，指涉事球會在處理成為排球總會成員的程序上出了問題，總會收到其他球會投訴，經調查及徵詢法律意見後，才作出有關決定。他說，本港共有60個體育總會，個別總會有值得改善的地方並不出奇，他重申行業協會的入會規則應具透明度、不含歧視成分、及可就入會被拒提出上訴等。

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