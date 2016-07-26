陳同佳案｜再斥中國台灣政治操弄 鄧炳強：希望同潘媽媽一齊攞返公義

台灣殺人案死者潘曉穎的母親早前邀請保安局長鄧炳強，今(20日)早11時到政府總部門外會面，惟鄧炳強沒有赴約，並於相同時間在政總旁的立法會大樓出席會議。鄧炳強於會後見傳媒，重申自己「非常同情」潘母，並批評中國台灣政治操弄，呼籲「潘媽媽同我哋一齊」，促請台灣「攞返人性、攞返公義」，好讓陳同佳赴台自首。

陳同佳赴台後警便協助

鄧炳強強調，台灣是中國不可分裂的一部分，並警告台方任何政治操弄均不會改變這個事實。被問到今早為何沒有應約，鄧炳強重申當陳同佳前往台灣後，警方便會提供一切協助。

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