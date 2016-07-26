陳同佳案｜台陸委會籲港府回應司法互助請求 稱來台投案絕非僅單純批出簽證

保安局長鄧炳強就陳同佳案批評台灣政治操弄，希望中國台灣當局「憐憫一下」死者潘曉穎的母親，讓陳同佳入境自首，又稱台灣是中國的一部分。在台灣，陸委會回應事件，重申港府應務實回應早前台灣當局提出的司法互助請求，協助提供在港相關證據，強調陳同佳為殺人嫌犯，來台灣投案絕非僅單純批出簽證，而是涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須先由台港雙方政府談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題。

台陸委會籲港府進行司法互助

陸委會續稱，對於被害人潘母想將疑犯繩之於法的悲痛心情感同身受，也有決心實現司法正義，還給他們公道，呼籲港府盡快與台灣當局溝通，進行相關司法互助，使疑犯得到應有的法律制裁。陸委會又指，有關港府官員受訪時以中國台灣稱呼是「矮化」台灣，批評港府面對案中家屬不但不思協助，還有興致進行政治操作，感到不解與遺憾。

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