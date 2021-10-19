陳同佳案｜潘曉穎母斥其心不正 管浩鳴：絕對對得住良心

台灣殺人案死者潘曉穎的母親早前邀請疑犯陳同佳、協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴、保安局長鄧炳強等人，今日(20日)早上到政府總部門外會面，惟全部均沒有赴約。潘母坦言，沒有人到場屬於預料之內，指他們「其心不正」，「梗係唔敢見我」，質疑他們對不住良心。管浩鳴回覆指，「絕對『對得住良心』」，強調「人在做天在看」。

管浩鳴回應傳媒查詢時指，明白潘母的心情，因此說話上「有些激動」，但重申自己一直都希望陳同佳能面對自己做錯的事，回台自首，才是解決問題和沉冤得雪的最好方法。

陳同佳代表律師曾致電單一窗口7次以上

另外，管浩鳴向傳媒提供的「刑事陳報狀」顯示，陳同佳的律師去年10月向陸委會指定「單一窗口」表明，「陳同佳希望能盡速來台面對刑事偵查的意願」，「並已觸及申辦簽證之方式、通譯、國籍或外國籍班機及逮捕後之警詢程序等程序細節」。陳同佳的代表律師在10月5日至14日持續以電話與「單一窗口」溝通交換意見多達7次以上。

該「陳報狀」又指，陳同佳為貫徹來台自首投案之決心，向代表律師指其會於去年10月21日直接致電「單一窗口」詢問來台自首投案事宜，代表律師於去年10月19日轉告「單一窗口」，對方最初口頭答應接聽陳同佳之電話，但當局又以短訊引述其上司表示，案件涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府先談好相關事宜，才有陳同佳來台入境問題，並指陳同佳不用再打電話和刑事局窗口聯繫，「因為委任律師司遞件，地檢署也已收件，就應進入雙方政府協商階段」，陳同佳等候協商結果即可。管浩鳴指，台方收到該份「刑事陳報狀」後，事隔一年亦沒有回覆。

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