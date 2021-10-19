陳同佳案｜潘曉穎母邀對質無人赴約 反駁鄧炳強：點會冇角色

台灣殺人案疑犯陳同佳至今仍未赴台自首，死者潘曉穎的母親早前邀請陳同佳、保安局長鄧炳強等人，今日(20日)早上到政府總部門外會面，惟只有潘母一人到場。她向傳媒表示，無人出席屬於「預料之內」，重申港府沒有盡力解決陳同佳的案件，又不認同鄧炳強所指保安局在案件上沒有角色，「點會冇角色」，批評港府官員受薪於納稅人的金錢，但「又唔做嘢」，期望港府能重拾「初心」，主動處理案件。

潘母透露，已接獲保安局的回覆信件，內容重申台灣操弄政治，她批評答覆沒有誠意，「寫嚟寫去都好似copy(複製)嘅形式」，質疑港府沒有盡力解決陳同佳的案件。她亦提到，曾有法律學者就事件提出不少方案，包括在港審理案件，質疑港府為何「第一步都唔肯踏出」，期間她一度哽咽，忍淚說「可唔可以幫下我，我真係好辛苦」，又謂「我嘅要求好卑微啫。」她重申，自己「只係一個媽媽，唔係一個political person(政治人物)」，不理解為何案件要牽涉政治政拗。

潘母：殺人犯點解可以自由自在周圍走？

潘母亦質疑，陳同佳刑滿出獄後，警方是否有監視他行蹤，「一個殺人犯點解可以自由自在周圍走？」她又提到，前日致函警務處的信件，有要求警方向她作出人身安全，惟沒有得到答覆，「我今日嚟都好驚㗎」。

對於曾協助潘母的李慧琼和周浩鼎，她形容兩人當年以「花言巧語」哄騙她，但最後「到底幫咗我乜嘢？依家電話都唔覆個，淨係卸俾管牧(管浩鳴)，自己就人間蒸發咗。」

陳同佳鄧炳強等全部均無赴約

潘母前日(18日)公開邀請陳同佳及其父母、協助陳的聖公會教省秘書長管浩鳴，以及鄧炳強、警務處長蕭澤頤和當年曾協助她的民建聯立法會議員李慧琼、周浩鼎，今早在政總門外會面，冀望當面對質，並要求陳同佳即場致電台方投案。陳同佳、管浩鳴、李慧琼和周浩鼎隨後已表明不會出席；保安局則指會另外回覆潘母，惟最終全部人均沒有出席。

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