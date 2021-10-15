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陳同佳案｜潘母邀陳同佳周三到政總　鄧炳強：保安局無角色
8 小時前
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陳同佳案｜潘母邀陳同佳周三到政總　鄧炳強：保安局無角色
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保安局長鄧炳強表示，陳同佳已經是自由人。(資料圖片)

台灣殺人案死者潘曉穎的母親公開邀請陳同佳在本周三到政總，當面致電台灣的投案專線，以早日回台灣投案。保安局長鄧炳強在接受《有線新聞》專訪時，被問到事件，他表示局方在事件上並無角色，重申陳同佳在香港服刑後已經是自由人，可以正常生活。

鄧炳強：陳同佳是自由人

在訪問中，鄧炳強並無回應警方是否掌握陳同佳離開安全屋後的行蹤，僅強調陳同佳是自由人。被問到警方為何對近日西環的士司機謀殺案逃脫的疑犯這樣小心，但對待陳同佳好像沒這麼著緊時，鄧炳強指情況不同，陳同佳在香港所犯的法例已經服刑完畢，是一個很願意希望回台灣承擔的人。

至於市民在街上碰到殺人犯時會否害怕，鄧炳強稱，很難控制每個人心裡怎樣想法，香港有很多殺人犯坐完牢出來都要過正常生活，保安局在潘母想與陳同佳對話一事上沒有角色，法例上並無要求一個人是否願意見另一個人。

潘母同邀鄧炳強管浩鳴李慧琼周浩鼎

潘母早前透過網台發表錄音，指報道中得知陳同佳已離開警方安全屋，質疑陳同佳是殺人犯，但可以在香港出入自如，是非常嚴重危害社會安寧，遂邀約保安局長鄧炳強、牧師管浩鳴、民建聯議員李慧琼和周浩鼎、以及陳同佳和其父母等，在本周三早上11時到政總門口面對面問清楚，當著全香港人面前，即場致電投案，同時她希望中聯辦駱惠寧主任能抽時間協助。

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潘曉穎的母親(左)早前呼籲港府盡快交代陳同佳下落，確保香港巿民安全。(資料圖片)

管浩鳴：赴台自首暫未有進一步消息

一直協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴向傳媒表示，自己周三不會出席。他又稱：「我相信大家都清楚台灣方面暫時不同意簽發入境証給同佳回台自首」，並指台灣律師在去年尾已代表同佳，向有關部門表示回台自首的意願，暫時未有進一步消息。

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陳同佳案｜質疑放生殺人犯危害社會安寧　潘母盼約陳同佳對話

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/陳同佳案｜潘母邀陳周三對話　鄧炳強：保安局無角色-289023
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