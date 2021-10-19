陳同佳案｜鄧炳強：盼中國台灣憐憫潘母准陳同佳入境
3 小時前
陳同佳案｜鄧炳強：盼中國台灣憐憫潘母准陳同佳入境
台灣殺人案死者潘曉穎的母親日前發放錄音邀請陳同佳、保安局長鄧炳強、牧師管浩鳴、民建聯李慧琼和周浩鼎等人，今早11時在政總外公開會面「對質」，惟各人均沒有明言會出席，反而大多明言不會出席。鄧炳強接受《香港01》專訪時仍未透露會否應約，只說已回信予潘母。他重申很願意去台灣自首，再次批評台灣政治操弄，覺得非常不道德，希望中國台灣當局「憐憫一下潘媽媽」，讓陳同佳入境自首，他坦言「我都有個女，我都感同身受」。
籲潘母感威脅可聯絡警方
提到潘母錄音中聲稱擔心陳同佳離開安全屋後，可能遭其殺害，鄧炳強稱任何人有需要可聯絡警方，當局會按風險評估安排，認為如果潘母真的需要警方保護，可以去警署提出要求。
至於現時立法會已回復「平靜」，政府會否堅持初心重推修訂《逃犯條例》，鄧炳強說，特首林鄭月娥早前提出40項立法建議，當中不包括此項。他又指，陳同佳在香港的罪行已完成服刑，重申陳同佳已是自由人，是否到與台灣有邦交的國家要求引渡，都是他的自由。
鄧炳強今早有立法會口頭質詢環節
根據立法會議程，鄧炳強今早11時需出席口頭質詢環節，由議員麥美娟及謝偉銓提出口頭質詢，要求保安局長答覆。
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