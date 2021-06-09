陳啟宗盼港教學以普通話為主 下一代以普通話做「中國夢」

自內地教育部發表《粵港澳大灣區語言生活狀況報告》，提出香港在法律上明確普通話與簡體字的地位後，有關普通話和簡體字在香港教育評核上的問題成為關注。恒隆地產董事長、香港明天更好基金執行委員會主席陳啟宗在一個論壇表示，國家發展為本港帶來機遇，以往香港人學英文，今天要學好普通話，即使廣東話如其他方言一樣值得保留，但為香港的經濟前途，港人更需要學好普通話，他希望香港所有教學以普通話為主，也希望下一代做夢時，也以普通話做「中國夢」。

相關新聞：內地教育部倡明確普通話及簡體字在港法律地位

陳啟宗又指，香港在《港區國安法》下，迎來最多的機遇，香港需要做好「人心回歸」，整合「愛國愛港」力量，不能再以香港為本位看問題，而應該以國家為本，放眼世界，報效國家，世界局勢發展迅速，國家不可能等香港，有香港最好，無香港也不是太大問題，要求香港人要問自己，「誰更需要誰」，認為有關問題的答案在25年前後已經不一樣。