陳帆陪同探過渡房屋住戶 林鄭：最終都係要上樓先得

特首林鄭月娥今與運房局長陳帆探訪了4個過渡房屋住戶，有住戶認同過渡房屋有助改善居住環境，比劏房鬆動「至少有一個位俾阿女做吓功課」；林鄭亦向住戶表示，過渡房屋只是過渡性質，「最終都係要上樓先得嘅」。

其中一個過渡房屋住戶稱，一家三口已輪候公屋8年；陳帆聽畢情況後指，「我覺得有個彈性，有啲家庭特別困難嘅呢，佢要有個自己一個權可以俾佢住」，林鄭月娥亦回應指「一定要有人性化」。她探訪另一位住戶時，多謝對方理解，「香港的制度問題比較困難」，仍需要一段時間解決。

林鄭月娥今日到訪的過渡房屋由樂善堂營運，其中一個項目位於已在2019年8月停辦的樂善堂小學，樂善堂獲關愛基金撥款逾1,500萬元，改建並翻新校舍作過渡性房屋，去年8月峻工入伙，提供51個二至五人單位，設有休憩和創意學習等共享空間，和由樂善堂提供的家庭支援服務。

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