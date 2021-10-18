陳帆：未來10至20年料達公屋「3年上樓」目標

立法會房屋事務委員會討論新一份《施政報告》措施。民建聯主席李慧琼批評政府不能保證公屋「3年上樓」的目標，運輸及房屋局長陳帆回應，政府未來10年已覓得350公頃的土地，可以興建約33萬個公屋單位，但政府難以估計將來家庭申請公屋的人數，他相信10年至20年可以達成公屋「3年上樓」的目標。

至於民建聯梁志祥指，政府短期內可以增加的房屋供應少，建議政府全民動員加快興建房屋，包括要求港鐵及馬會等有能力的機構積極響應。陳帆稱，房協及市建局等都有協助增加房屋供應，強調是全民動員，房協已表示未來10年建屋量超過4萬個，市建局亦有參與首置項目，政府在部分項目亦有與港鐵公司聯絡，希望港鐵在公營房屋部分願意協助興建，他希望民間、商界都大力支持政府加大力度興建房屋。

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