陳恒鑌：東鐵過海段票價失衡更明顯 票價關注組憂紅磡站不斷加價

港鐵屯馬綫昨全綫通車，惟「短貴長平」問題仍未解決，部分車站搭多個站出閘反而更平。立法會鐵路事宜小組委員會主席、民建聯陳恒鑌於電台表示，期望政府儘快與港鐵商討解決有關問題，又指明年東鐵過海段通車後，票價失衡的問題將更明顯。港鐵票價結構關注組成員紀俊安亦憂慮，港鐵將針對票價較便宜的紅磡站，透過不斷加價理順「短貴長平」情況。

相關新聞：屯馬綫｜啟德站咸水管接駁位爆裂變「水舞間」 港鐵：維修基本完成 (有片)

東鐵綫紅磡至金鐘站料明年通車，陳恒鑌預計，應與荃灣綫過海段收費相若，避免市民「迫曬過嚟」東鐵綫過海。他又指，屆時票價失衡的問題將更明顯，東鐵沿綫前往紅磡站只需數元，但「一過海就幾蚊變成十幾廿蚊」。

紀俊安則指，港鐵透過每年票價調整機制解決「短貴長平」問題，憂慮屆時紅磡站車費將不斷加價，加重東鐵綫乘客負擔。他又指，港鐵明年將檢視「可加可減」機制，期望港鐵研究如何理順不合理的車費結構，並訂立劃一、公平的票價訂立準則。

紀俊安：土瓜灣兩邊月台均標「往新界」

至於屯馬綫通車情況，紀俊安表示，土瓜灣站兩邊月台均標示「往新界方向」，容易令乘客造成混亂，促港鐵加以改善。陳恒鑌則指，由於宋皇臺及土瓜灣站新落成，列車到站時對不準月台幕門屬正常情況，港鐵需要慢慢調整。而且土瓜灣至宋皇臺站路段，列車有時會「窒」或搖晃，陳恒鑌指同屬正常現象，如情況持續，立法會將向港鐵反映。

相關新聞：屯馬綫｜今全線通車 逾百人登宋皇臺站開出特別班次

網民提醒打卡謹記留意時間

另外，屯馬綫全程需時74分鐘，而來回便需要148分鐘。有網民提醒，若市民特意去「打卡」，來回乘搭全程屯馬綫再於原站出閘，計及上落月台、候車及乘車時間，有機會超過150分鐘，成人便需要繳付61.5元車資連附加費，小童及長者亦要付30.5元。