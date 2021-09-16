陳皓桓被加控參與非法集結 擬認罪押下月底再訊

目前在囚的社民連成員、前民陣召集人陳皓桓早前被加控「明知而參與未經批准集結」，涉前年9月15日港島遊行。案件今早(17日)於東區裁判法院提堂，辯方透露被告打算認罪，裁判官鄧少雄將案件押後至10月26日，再處理雙方陳詞。

25歲被告陳皓桓報稱無業。控罪指，被告於2019年9月15日於香港，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。

辯方：基於「公民抗命」精神擬認罪

辯方律師於庭上透露，被告為秉持「公民抗命」的原則和精神，故打算認罪，並期望法官能在下次聆訊時量刑。鄧官表示同意，並將案件押後至10月26日，以待控方準備證據和判刑案例，和辯方準備書面量刑陳詞。

前年港島遊行遭警反對

民陣原本申辦當日的「國際民主日」港島遊行，但遭警方反對，陳皓桓隨後在個人社交網站表示，將以個人身分到銅鑼灣參與遊行。當日有逾萬人在銅鑼灣遊行至中環抗議，最終演變成激烈警民衝突。另外，陳皓桓早前已因多宗反修例案件和去年六四維園非法集結案，共被判囚18個月。