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陳皓桓被加控參與非法集結　擬認罪押下月底再訊
3 小時前
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國際民主日港島遊行陳皓桓社民連民陣明知而參與未經批准集結東區裁判法院
陳皓桓被加控參與非法集結　擬認罪押下月底再訊
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陳皓桓被加控參與非法集結。(資料圖片)

目前在囚的社民連成員、前民陣召集人陳皓桓早前被加控「明知而參與未經批准集結」，涉前年9月15日港島遊行。案件今早(17日)於東區裁判法院提堂，辯方透露被告打算認罪，裁判官鄧少雄將案件押後至10月26日，再處理雙方陳詞。

25歲被告陳皓桓報稱無業。控罪指，被告於2019年9月15日於香港，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准集結的公眾遊行。

辯方：基於「公民抗命」精神擬認罪

辯方律師於庭上透露，被告為秉持「公民抗命」的原則和精神，故打算認罪，並期望法官能在下次聆訊時量刑。鄧官表示同意，並將案件押後至10月26日，以待控方準備證據和判刑案例，和辯方準備書面量刑陳詞。

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2019年9月15日港島遊行。(資料圖片)

前年港島遊行遭警反對

民陣原本申辦當日的「國際民主日」港島遊行，但遭警方反對，陳皓桓隨後在個人社交網站表示，將以個人身分到銅鑼灣參與遊行。當日有逾萬人在銅鑼灣遊行至中環抗議，最終演變成激烈警民衝突。另外，陳皓桓早前已因多宗反修例案件和去年六四維園非法集結案，共被判囚18個月。

相關新聞：

六四集結案｜何俊仁等12被告判囚4至10個月　3人獲緩刑

陳皓桓被控參與未經批准集結　涉前年9月15日港島遊行

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/陳皓桓被加控參與非法集結　擬認罪押下月底再訊-285304
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