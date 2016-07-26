安心出行︱陳肇始指與飲食界商討擴大使用 稱市民慢慢會適應

食物及衞生局局長陳肇始今日(13日)出席電台節目，她表示食環署已經與飲食界討論擴大使用「安心出行」的事宜，又指準備好就會推行。對於市民對使用應用程式造成的不滿及不便，陳就指過去兩年每次政府推出新措施市民初期都並不習慣，但之後會慢慢適應。

陳肇始今早出席港台的節目訪問，她透過食環署與飲食界已為擴大使用「安心出行」應用程式進行討論。她表示如要求所有食肆都需要使用程式，事前需要做好準備。

對於有市民及商販批評擴大使用擾民時，陳指在過去兩年每次實施新防疫措施時，市民初期都並不習慣，但是之後會逐漸適應

陳肇始：出示疫苗紀錄非新事

另外有關推行「疫苗護照」的事，她表示要求市民到特定場所出示疫苗接種紀錄並非新事物，目前市民到D類食肆及卡拉OK等，都已經需要出示接種紀錄。她認為要求市民到特定場所須接種疫苗是推高接種率的其中一個方法。她表示，會否擴大措施將考慮社會是否接受、場所的容納人數及感染風險等，而若有關場所的負責人都支持，將可加快推進措施。