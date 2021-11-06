陳肇始稱通關健康碼需實名及地址登記

食物及衞生局長陳肇始出席一個電台節目時表示，政府在剛過去的周二與國家衞健委進行視像會議再商討通關。陳肇始形容會議有建設性，多個議題都有共識，內地的衛生專家日後或會來港視察防疫措施。她又表示，如果日後與內地通關時要採用健康碼，將會需要實名和地址登記，以確保一旦有新冠確診者由香港進入內地時，可以盡快追蹤，而不會為內地疫情帶來額外風險。

正探討B類食肆顧客使用「安心出行」

被問到會否強制B類食肆堂食顧客使用安心出行，陳肇始表示，食環署已與食肆代表探討可行性，方政府的方向是希望更多地方需要市民用「安心出行」。對於能否延長食肆的營業時間，陳肇始說需要作出平衡，強調一切以風險為本。她指，安心出行有助精準防疫，越多地方使用，裨益將會越大。

陳肇始又說，明白有市民質疑現時疫情較穩定，為何仍收緊防疫措施，解釋指香港以「清零」為目標，一定要維持，必須要繼續嚴守。而外圍環境差，所以每日仍有輸入個案，認為要盡量令香港「百毒不侵」。她表示，為了加強防控疫情，近日政府提高機場工作人員的檢測頻率，非必要的豁免檢疫安排就可免則免，而檢疫酒店亦有嚴密監控，防止有檢疫人士擅自離開。