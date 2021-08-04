陳肇始：大多數配方奶製造商違守則建議

踏入每年8月首周的「國際母乳哺育周」，食物及衞生局長陳肇始今日(8日)在網誌提到，港府已於2017年推行《香港配方奶及相關產品和嬰幼兒食品銷售守則》，惟在配方奶製造商網頁收集有關母乳及配方奶餵哺資訊中，發現大部分並無遵照相關守則建議，例如未有描述以全母乳及持續母乳餵哺的重要性、採用奶樽餵哺的負面影響等。

她表示，政府將會與配方奶製造商及分銷商保持緊密溝通，鼓勵業界遵從守則指引，以確保母親能夠在不受商業影響的情況下，就嬰兒餵哺作出最佳的知情決定。此外，目前本港已有逾75個政策局、部門及相關機構實施「母乳餵哺友善工作間」政策，包括容許授乳員工在產後最少一年內利用授乳時段擠母乳、提供有私隱的空間供授乳員工擠母乳和提供妥善存放母乳的冷藏設施。

另外，自2015年港府推動「Say Yes to Breastfeeding」運動後，已有逾1,300個工作間及470個場所獲得「母乳餵哺友善」認證。陳肇始並說，透過政府多年來的鼓勵及推動，公共交通工具如港鐵和新渡輪等，亦已在其公眾位置設立育嬰間，使母親可更適時地在公共場所內直接餵母乳。