陳茂波委審查員查壹傳媒 或涉管治失當及違法行為

財政司長陳茂波昨宣布，引用《公司條例》委任會計師公會前會長陳錦榮為審查員，調查已停牌的壹傳媒集團事務，須6個月內交報告。他稱，發現壹傳媒披露資料前後不一，加上公司董事觸犯不同法例，有必要基於公眾利益委任審查員進入壹傳媒調查，以調查該公司有否管治失當，以及董事有否盡職受託責任。



今次是政府繼1999年後再度引用《公司條例》，陳茂波指引用條例的目的，是要審查壹傳媒的事務，包括是否涉及嚴重管理失當、違法行為，以及不公平損害股東及債權人的利益等，並於6個月內提交報告。他強調是次並非隨便引用權力，而是基於公眾利益。陳茂波舉例指，壹傳媒今年5月出公告，聲稱公司流動資金充裕，可以應付自4月起18個月運作，但當6月被保安局長凍結3間子公司約1,800萬元結餘後，其主要出版業務在不足一星期內就要終止；又指集團上周在公告首次披露，壹傳媒4月提前向其前主席及主要股東償還1.5億元的貸款，令公司現金急劇減少，而過往年報顯示，相關貸款仍未到期，令人懷疑公司是否有意圖欺騙債權人。

此外，陳茂波又指，壹傳媒3間子公司及高級人員，涉嫌違反港區國安法被起訴，令人懷疑公司事務是否按高級人員的個人利益處理，並因而令公眾股東蒙受損失，令人關注壹傳媒是否出現嚴重管理失當、高級人員是否涉及上述犯罪行為，以及在保障債權人利益上是否盡職。

會計師公會主席鄭中正表示，壹傳媒未除牌，仍是上市公司，但證監會調查要上市公司負責人協助、解釋和提交文件等，部分壹傳媒負責人及高層，因涉及違反《港區國安法》被扣押，未能協助調查，故需引用《條例》。他又指，會計師熟悉調查工作，而陳錦榮是監警會成員，出任審查員亦駕輕就熟。



審查員有權調查董事帳目

《公司條例》於1932年訂立，為所有香港公司的運作提供法律架構，如財政司覺得某公司是為欺詐或非法目的而組成，即可委任一人調查該公司的事務。按資料顯示，過往的財政司長亦曾多次運用這權力，單是92年便有13次。至於審查員的權力，可要求被調查的公司人士，交出與調查相關的任何文件，包括董事帳目。