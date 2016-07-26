電子消費券｜陳茂波落區助市民登記 稱收到消費券會咁樣用……

5千元電子消費券今日起接受網上登記，財政司長陳茂波早上在民建聯陪同下落區，到訪藍田德田商場，協助市民登記領取電子消費券，並了解商戶使用電子支付的情況。陳茂波表示，大部分市民都以上次領取1萬元的資料認證身份，過程只須約3分鐘，非常暢順。他又說只要在未來兩星期完成登記，都可在8月1日收到第一期期消費券，呼籲市民毋須急於今日登記。



他又表示，雖然本港1月至4月零售有高增長，尤其在網上用電子支付，但只佔總零售業銷貨額的7%，相比鄰近地區的約兩成，有發展空間，相信商鋪設實體店配合電子支付，銷售增長會更快。

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坊間一直熱議如何使用消費券，陳茂波就說早已約定同事，當收到消費劵後，會請他們吃飯慰勞，順道振興經濟。同場的民建聯立法會議員柯創盛、劉國勳也表示，會參考司長的做法，以電子消費劵請同事吃飯。民建聯主席、立法會議員李慧琼表示，民建聯今日開設超過100個街站協助市民登記消費劵。