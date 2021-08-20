陳茂波：各行業就業逐步好轉 料消費券效應本月呈現

財政司長陳茂波表示，本地經濟呈逐步好轉的跡象，但即使各行業的就業情況逐步好轉，仍未完全恢復至去年初疫情爆發前的水平。政府預期，隨著消費券的效應在本月開始呈現，進一步拉動私人消費增長，將帶動相關行業的就業情況進一步改善。



陳茂波於網誌提到，上周公布最新的失業率亦回落到5%，相較於今年初已累計回落2.2個百分點。而目前經濟以至就業市場的改善勢態能否持續，要視乎疫情的變化以及防疫工作成效，再次呼籲巿民接種疫苗。

陳茂波提及，政府會鞏固香港國際金融中心的地位，會以「總體籌劃，穩步推進」的策略來發展，大方向之一，是擴大在港的離岸人民幣資金池及相關投資產品，讓持有離岸人民幣資金的企業和機構，可一站式在港存放、管理、調撥和投資。他表示「粵港澳大灣區跨境理財通」和「債券通」南向通亦已準備就緒，有助進一步擴大和深化兩地金融市場的互聯互通。

陳茂波指出，國家十四五規劃中，明確支持強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產及風險管理中心的發展，稱加深認識國家發展大局和部署，有助香港更準確定位，更好把握內地發展的機遇。中央安排宣講團本周到港，通過多場會議向各界介紹《十四五規劃綱要》，特區政府未來會繼續加強對外宣傳，講解規劃綱要對香港發展的重要性。