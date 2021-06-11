陳茂波：新一批iBond發行額將調高至200億元

財政司司長陳茂波表示，最新一批通脹掛鈎債券(iBond)結束認購，反應十分熱烈，當局會將發行額由原來的150億元調高至200億港元。本月底會公布新一批銀色債券(Silver Bond)的發行詳情，發行額將不少於240億港元。

陳茂波在網誌表示，年初編製財政預算案時，環球通脹及息率仍然偏低，股票市場很熾熱，無論是iBond或是銀色債券的吸引力並不突出。剛好在過去數周iBond接受認購申請之際，美國通脹呈升溫趨勢，迅即令通脹掛鈎產品吸引力格外突出，有利於認購氣氛。最新一批iBond有超過71萬人申請，比去年發行的一批債券大幅增加55%，初步認購總額超過545億港元，比去年多40%，兩者都創出2011年發行以來的新紀錄。他表示，借助發展政府債券以推動本港債券市場的發展，既可現在受益，更有利未來。

至於新一批銀色債券的合資格認購年齡，會由65歲降低至60歲，希望在現時低息環境下，為更多長者提供一個有不錯回報又穩定可靠的投資選擇，同時亦可推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。

他又說，電子消費券計劃的籌備已在最後階段，稍後將公布計劃詳情，包括登記手續及發放安排，預計下月開始接受登記。過去一年半，受疫情打擊的本港經濟，正逐漸重拾動力，推出電子消費券計劃希望達到一箭雙鵰的效果，營造良好的消費氣氛，讓市民能開心消費，讓商戶能多做生意。



此外，陳茂波又表示，隨著防疫工作漸見成效，接種疫苗人數持續增加，受疫情打擊的本港經濟正逐漸重拾動力，就業市場亦見改善。失業率逐步回落，相信稍後公布的失業率很快可以回落至近一年前的水平，但與疫情前幾近全民就業相比仍有很大距離。