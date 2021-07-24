陳茂波：本港有足夠土地 惟需簡化規劃程序加快釋放

港澳辦主任夏寶龍早前提到本港房屋問題，期盼香港告別劏房及籠屋。財政司司長陳茂波接受《南華早報》訪問時指出，夏寶龍提及的情況亦是政府非常關注的議題，他說，本港有足夠土地供發展，但要簡化規劃程序，加快釋放土地。

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陳茂波表示，政府將在未來兩個月內公布《香港2030+》報告，估算本港未來20年的土地需求，並會為未來增加土地供應提供清晰時間表。他說，本港有足夠土地供發展，但要進一步簡化規劃程序，加快釋放土地，並建議重新考慮發展香港與深圳的邊境地帶。

增加土地供應需要社會支持

陳茂波說，若要在短期內增加土地供應，具有挑戰性，政府一直考慮不同可行性，已著手精簡內部程序，包括修訂《城市規劃條例》等，但過往有建屋項目遇到司法挑戰，在增加土地供應的同時，亦需要社會支持。他強調，政府會盡力增加土地供應和增建公屋。

被問到是否有意參選下屆特首，陳茂波僅表示會繼續專注做好現時的工作。