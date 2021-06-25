陳茂波：消費券計劃熱議 有助提振本地經濟

5千元電子消費券下月4日起接受登記，財政司司長陳茂波稱，電子消費券計劃細節公布後，政府、儲值支付工具營運商或商戶，都積極解說或推廣優惠，預期這種正向氣氛將帶動消費意欲，有助發揮乘數效應，提振本地經濟。

陳茂波在網誌上載相片，到訪街市購物並與商戶交流。他稱，即使是舊區街市，亦有不少檔戶安裝電子支付工具，不少市民為避免零錢找贖，都傾向以電子錢包付款，認為電子消費券計劃加上儲值支付工具營運商的疊加優惠，都會令消費者更願意踏出一步，更多使用電子錢包，提升零售層面的交易效率及降低交易成本；又指外出用膳或活動時，不時聽到市民討論消費券，預期這種正向氣氛將帶動消費意欲，有助計劃發揮「乘數效應」，更廣泛地提振本地經濟。



陳茂波又表示，部份市民對計劃仍存有疑問，他指市民只需登記一次，便會分期收到消費券，金額可用於交通開支；透過支付寶香港、WeChat PayHK或Tap & Go領取消費券，不需要先要將第一期消費券用完，才會獲發第二期。