陳茂波：預計今年度財政赤字將遠低於年初估算 盼推動共同富裕

財政司長陳茂波在網誌指，受惠出口暢旺和疫情逐步受控，電子消費券為餐飲、零售和服務業市道帶來提振作用，為政府收入奠下改善的空間；加上部份市區優質地段地皮高價售出、市場對樓市前景的情緒偏向正面，發展商因而更積極補地價以發展用地，令相關收入達歷史新高，截至10月底超過400億元；而上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入亦高於預期， 預計今年度財政赤字，遠低年初估算的大約1千億元。

正籌備預算案諮詢盼推動共同富裕

不過，陳茂波指出，政府承諾一些牽涉大額經常開支的措施，例如60至64歲人士的2元乘車優惠、放寬領取長者生活津貼條件，以及為低收入人士代供強積金等，財政影響在未來的財政年度才會反映出來。他說正籌備開展下年度預算案諮詢， 認為未來的資源運用，考慮要素包括讓基層市民更能受惠，推動「共同富裕」，增加優質就業機會，疏解深層次的住屋和貧富懸殊矛盾。