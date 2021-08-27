陳茂波：香港要部署對接國家「十四五」規劃

財政司長陳茂波在網誌表示，香港要有相應的籌謀部署對接國家的「十四五」規劃，從金融市場到其他領域都要以新角度釐訂新發展方向，做好政策對接、產業對接和市場對接，以及更重要理念和思路的對接，以把握機遇，必須加速推動，「只有做好今天，才能贏得明天」。

陳茂波提到國家持續改革開放，經濟的「量」和「質」都會進一步提升，金融、資產管理需求加大，外貿投資提升更勢必帶動境外使用人民幣，為港帶來新機遇和新發展空間。在本港債券市場上，他提出需在多個環節有所突破，將檢視整個債券市場的「生態系統」，包括債券的發行、買賣、清算、在交易所掛牌、托管、稅務，以至信貸評級服務等，他率領的香港債券市場發展督導委員會上周已展開有關工作。第二要提升資產管理市場的深度和產品多元化，即將啟動的「跨境理財通」，將引來更多的資金和產品需求。第三是發展綠色可持續金融作為金融市場增長另一股新動力。

就人民幣國際化，陳茂波指，香港作為全球最大的離岸人民幣樞紐，更要打造好人民幣的「離岸生態體系」，香港有條件及能力打造更多的離岸人民幣計價投資工具，提供具投資回報的渠道、金融工具和項目，以及穩妥高效的匯兌、匯率風險管理等財資管理服務，讓人民幣資金能在離岸市場循環流轉。