陸委會報告：香港高度自治港人自治遭侵蝕 整體呈現大陸化

在台灣，陸委會發表對香港「香港移交24周年的情勢研析報告」，指中共承諾給予香港的高度自治及港人自治已遭侵蝕，尤其是《港區國安法》實施，香港已徹底變質為愛國者治港、中共全面管治，整體呈現大陸化。

報告指，中共承諾給予香港的高度自治及港人自治已被侵蝕，尤其是《港區國安法》實施後，對香港的民主，自由，人權及法治等核心價值，帶來巨大衝擊，「一國兩制」名存實亡。香港已徹底變質，變成愛國者治港，整體呈現大陸化，民主制衡力量及自由人權遭扼殺，香港司法獨立動搖，危殆只是時間問題。

報告：《港區國安法》令營商環境風險急升

至於經濟方面，報告指，客觀上香港仍然維持獨立關稅、自由貿易制度及聯繫匯率，但由於《港區國安法》的強力執法，令營商環境風險急升，已有美國智庫認為香港與中國城市無異，經濟政策明顯受北京控制，不再列入經濟自由度排名；又認為就算疫情緩和，出入境管制放寬，台港交流亦可能受到《港區國安法》影響。

陸委會表示，台方相關部門正檢討「香港澳門關係條例」相關規定，以確實防止中共藉港澳資金及人員交流等對台灣進行滲透。