陸委會報告｜轟民進黨政府亂港謀獨 國台辦：堅決斬斷黑手

台灣陸委會周二發表「香港移交24周年的情勢研析報告」，指香港過去一年在中共有計劃的凌厲整肅及「港版國安法」推波助瀾下，「一國兩制」在政治層面，已由「港人治港」、「高度自治」，徹底變質為「愛國者治港」、「中共全面管治」，整體呈現「大陸化」，民主制衡力量及自由人權遭扼殺。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮今日炮轟，台灣民進黨當局不斷操弄香港事務，支持黑暴勢力，叫囂「援港」行動，攻擊「一國兩制」，企圖將香港搞得越來越亂，由此達到謀「獨」拒統的政治目的，「其惡毒的行徑世人共睹，其陰險的圖謀昭然若揭」。她指出，民進黨當局在涉港問題上的所作所為，並非甚麼「民主自由」，而是搞亂香港，坑害香港，損害香港利益，「激起廣大香港民眾的強烈憤慨」。

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她又強調，香港國安法施行以來，香港特區法治得到保護，秩序得到維護，社會穩定、經濟繁榮，國家主權、安全、發展利益得到維護，「這樣的局面最符合香港利益，受到香港民眾廣泛擁護和歡迎」。她重申，北京堅定支持香港特區政府依法行政，「堅決斬斷民進黨當局伸向香港的黑手」，堅決挫敗「台獨」勢力亂港謀「獨」的陰謀，持續推動祖國統一進程。