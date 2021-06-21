陸委會指駐港機構無法求全 港府斥混淆是非

台灣駐港機構「台北經濟文化辦事處」昨起調整業務運作，主要的港人申請赴台停留、居留方式原則上不變，繼續分別透過網上申辦及親赴辦事處辦理；在港大陸居民入台證亦透過網上申請，但團聚和結婚登記面談改為抵台後辦理入境手續前。招收港生程序則將簡化及建立網上報名機制等。



陸委會主委邱太三(圖)指，駐港處面對「委屈不能求全，忍辱不能負重」變局，批評港府以簽署「一中承諾書」作為辦事處台籍人員獲發簽證的條件，逼使他們向北京低頭，他們「當然堅拒接受」，而此事再次證實「一國兩制」名存實亡，港府單方面背信毀約的不良紀錄更值得國際警惕。他還稱，北京與港府是破壞台港關係的始作俑者，要對民眾權益受損負全責，並強調台灣從未介入香港內部事務，聲援港人爭取民主自由，不應成為對台政治打壓的藉口。



行為挑釁 責任全在台方

特區政府回應稱，堅決反對台方就香港所作出的本末倒置、混淆是非的言行，批評台方近年多次粗暴干預香港事務，包括推出所謂「援港專案」，並多次強調會為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的犯罪分子提供支援，特區政府對此「極度憤怒和遺憾」，有關行徑既屬挑釁，亦對港台關係造成無可彌補的傷害，責任全在台方。

邱太三提到，港府在本月7日要求台方人員須在14日之前簽署「一中承諾書」，否則須在本周一離開。辦事處8名台籍人員中，代理處長等7人已返台，僅1人留守至7月底簽證到期。辦事處會竭力維持業務，暫不考慮撤館。