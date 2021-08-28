隔窗晾衫竹釣袋 越籍男還押候訊

日前網上瘋傳一段「晾衫竹釣手袋」的偷竊片段，事後一名越南籍男子被警方拘捕，案件今日在西九龍法院提堂，該越南籍男子暫被控以一項入屋犯法罪，裁判官把案件押後至10月25日再訊，以待警方進一步調查，包括被告是否與另外4宗爆竊案有關等，期間被告須還押候訊。

被告NGUYEN Minh Dung，31歲，報稱無業，他被控於上周日(22日)，作為侵入者進入深水埗荔枝角道東明樓10樓，在該處偷竊一個手袋，內有銀包、事主身分證、現金1,200元、現金券、信用卡和八達通等，總值5,904.6元。控方申請毋須答辯，以待警方查閱涉案閉路電視片段，及調查同區另外4宗相關爆竊案件。另被告的保釋申請遭拒絕，但保留8日覆核權利，押後至下月7日再處理。

日前網上瘋傳一段以「晾衫竹」盜竊的片段，顯示有人於深水埗一幢住宅的10樓單位外，隔著窗花「釣」走手袋，過程歷時約數10秒。片段曝光後，盜袋賊人的手法荒誕得令網民嘖嘖稱奇。

相關新聞：

有片｜晾衫竹加勾 賊人10樓「釣」走手袋

疑爬棚架偷竊 家居CAM直擊賊人10樓窗外伸晾衫竹「釣」走手袋 事主失近6千元財物