Am730
Am730
Am730
Am730
News
隔離病格現木腐真菌　北大嶼山醫院香港感染控制中心59病人要轉房
1 小時前
#Hashtags
北大嶼山醫院香港感染控制中心木腐真菌隔離病房醫管局新型肺炎
隔離病格現木腐真菌　北大嶼山醫院香港感染控制中心59病人要轉房
news-images
北大嶼山醫院香港感染控制中心B座有隔離病格出現木腐真菌。(資料圖片)

專門收治新型肺炎確診患者，以及供康復患者出院後隔離的北大嶼山醫院香港感染控制中心，有隔離病格出現木腐真菌，59名病人需轉往其他樓層病房留醫。醫管局九龍西醫院聯網今日(9日)公布事件，指中心職員在B座地下層病房清潔一個隔離病格時，發現病格內一處柱身底部出現菌狀物。職員進一步檢查後，合共在地下層5個病房共15個病格內，發現同樣的菌狀物。

醫管局指木腐真菌一般對人無客

聯網表示，發現的菌狀物主要集中在地下樓層病房，1樓病房則未見有同樣情況。為謹慎起見，中心正把59名病人陸續轉往1樓已確定沒有菌狀物的病房，繼續接受治療，預計明日完成有關轉房安排。醫管局毒理學參考化驗室化驗有關菌狀物後，確認為木腐真菌。聯網指出，該菌一般而言對人體健康無害，但醫護人員仍會密切監察病人情況，所有病人目前情況穩定。

承建商已消毒及將更換牆面

中心十分關注事件，即時聯絡及要求承建商跟進，承建商派出專家到場調查，同時清理病格内的菌狀物及徹底消毒涉事病格，稍後並會徹底更換受影響的牆面物料。另外，中心已向醫管局總辦事處報告事件，並繼續敦促承建商調查事件原因，從速提出進一步處理措施及跟進工作，確保中心服務運作及病人安全不受影響。醫管局亦已將事件通報有關政府部門，以協助處理有關事件。

news-images
B座地下樓層有15個隔離病格出現木腐真菌，59名病人需要轉房。(資料圖片)

隔離病格現木腐真菌 北大嶼山醫院香港感染控制中心59病人要轉房

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/隔離病格現木腐真菌　北大嶼山醫院香港感染控制中心59病人要轉房-292311
#Hashtags
北大嶼山醫院香港感染控制中心木腐真菌隔離病房醫管局新型肺炎
Am730

太空競賽｜模擬火星環境種蕃茄 亨氏火星版茄汁面世(有片)

封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封　國泰機師返港入住後確診

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
太空競賽｜模擬火星環境種蕃茄 亨氏火星版茄汁面世(有片)
Am730
Am730
封區檢測｜尖沙咀凱譽7時起圍封　國泰機師返港入住後確診
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多