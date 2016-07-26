隔離病格現木腐真菌 北大嶼山醫院香港感染控制中心59病人要轉房

專門收治新型肺炎確診患者，以及供康復患者出院後隔離的北大嶼山醫院香港感染控制中心，有隔離病格出現木腐真菌，59名病人需轉往其他樓層病房留醫。醫管局九龍西醫院聯網今日(9日)公布事件，指中心職員在B座地下層病房清潔一個隔離病格時，發現病格內一處柱身底部出現菌狀物。職員進一步檢查後，合共在地下層5個病房共15個病格內，發現同樣的菌狀物。

醫管局指木腐真菌一般對人無客

聯網表示，發現的菌狀物主要集中在地下樓層病房，1樓病房則未見有同樣情況。為謹慎起見，中心正把59名病人陸續轉往1樓已確定沒有菌狀物的病房，繼續接受治療，預計明日完成有關轉房安排。醫管局毒理學參考化驗室化驗有關菌狀物後，確認為木腐真菌。聯網指出，該菌一般而言對人體健康無害，但醫護人員仍會密切監察病人情況，所有病人目前情況穩定。

承建商已消毒及將更換牆面

中心十分關注事件，即時聯絡及要求承建商跟進，承建商派出專家到場調查，同時清理病格内的菌狀物及徹底消毒涉事病格，稍後並會徹底更換受影響的牆面物料。另外，中心已向醫管局總辦事處報告事件，並繼續敦促承建商調查事件原因，從速提出進一步處理措施及跟進工作，確保中心服務運作及病人安全不受影響。醫管局亦已將事件通報有關政府部門，以協助處理有關事件。

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