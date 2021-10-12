隨機襲擊｜思想激進列監控名單 丹麥漢挪威街頭亂箭射死5人

挪威罕有發生街頭襲擊案，一名丹麥男子周三在東南部城鎮孔斯貝格(Kongsberg)用弓箭隨機攻擊途人，射死5人後落網。警方指，疑兇單獨行事，早年從基督教改信伊斯蘭教，有犯案前科，早被列為激進分子，警方正調查犯案動機，包括是否涉恐襲。挪威警員有需要時才佩槍，案發後當局即讓全國警員佩槍，暫未提升恐襲風險級別。

警方周四表示，疑兇周三傍晚約6時12分在Coop Extra超市外用弓箭襲擊途人，警員6分鐘後到場，疑兇向他們瘋狂發箭，警員閃避，他趁機逃走，其後再隨機射殺4女1男，至6時47分左右遇上警員圍捕，警員開槍，疑兇即投降。死者介乎50至70歲，另有兩人受傷，包括一名試圖制服疑兇的休班警員。警方指， 除了弓箭，疑兇還有其他武器。

一名女子稱，當時聽到喧鬧聲，途人四處找掩護，她便目睹一名男子持弓箭站在街角，民眾拼命奔逃，一名女子手抱小孩逃跑。住在超市隔鄰的學生稱，當時在家裡看韓劇《魷魚遊戲》，聽到警車響號，還以為是聲效，突然又聽到警員大喊：「放下武器！」。另有目擊者稱，有人驚恐尖叫，一名女子身上中箭。

疑兇曾持槍威脅殺父

警方指疑兇信奉伊斯蘭教，曾因思想激進，被列入監控名單。報道稱，疑兇在孔斯貝格居住數年，自2000年失業至今，有犯案前科，包括去年3月持槍到父親家，威脅殺父親及家人，其後被判禁制令，2012年被判行劫及藏有大麻罪成等。前鄰居指，疑兇「一身邪氣」，常在花園練劍擊，愛獨來獨往，去年6月他因違反禁制令被警員登門拘捕。挪威罕有發生嚴重襲擊，對上一次是2011年7月22日，極右分子布雷維克先後在首相辦公室外及一個夏令營施襲，釀77死。

隨機襲擊｜思想激進列監控名單 丹麥漢挪威街頭亂箭射死5人