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隨機襲擊｜日京王線列車斬人縱火 24歲「小丑」：行兇求死刑
4 小時前
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襲擊京王線斬人縱火服部恭太
隨機襲擊｜日京王線列車斬人縱火 24歲「小丑」：行兇求死刑
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案發時列車濃煙密布。(路透社)

日本東京京王線鐵路列車周日發生的無差別傷人案，造成最少17人傷。24歲疑兇被捕後供稱，因想被判死刑而犯案，認為若殺兩人或以上，便可「願望成真」。他行兇時的裝扮像漫畫電影中的反派角色「小丑」，有乘客憶述因時值萬聖節，起初對他一身裝扮及持刀不以為意。

案發在當地晚上近8時，涉事列車據報有10節車廂，疑兇服部恭太涉嫌先在第8節以30厘米長利刀，刺傷一名逾70歲老翁，然後在第6節車廂縱火，行兇後施然坐下吸煙等待被捕。老翁情況嚴重，其他傷者主要是吸入濃煙不適或逃跑時跌傷。

《產經新聞》報道，服部供稱找不到工作，且與友人關係欠佳，致有尋死念頭，但不想自殺，故想殺人求刑，並稱參考了小田急電鐵8月發生的持刀傷人案，特意選特急列車下手，因停站較少、乘客較多。他亦曾在澀谷車站外的十字路口徘徊30分鐘，但最後未有選擇襲擊街上人潮。有乘客憶述因時值萬聖節前夕，「起初還以為(服部所持)是玩具刀，但望望四周乘客表情，即知不妥」，有人則說兇徒在她及丈夫面前倒出汽油時，面無表情。

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服部行兇後坐下抽煙。 (互聯網)
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因列車靠站時位置不對，車門無法打開，乘客爬窗逃走。(路透社)

日京王線列車斬人縱火 24歲「小丑」：行兇求死刑

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/隨機襲擊｜日京王線列車斬人縱火-24歲「小丑」：行兇求死刑-291171
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