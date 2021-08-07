集中服務 北區醫院增泌尿中心 專門儀器一站式減輪候

泌尿科病症是不少男士會遇到的問題，但病人到公立醫院求診時，由輪候至做檢查需時動輒兩至三年，各項檢查亦涉不同專科，或因程序延誤治療時機。北區醫院新增的泌尿外科檢測中心，把所有相關設施集中一處、提供一站式服務。有病人認為，中心儀器較充足、服務護士較專門，最重要是療程可即日完成而毋須留醫。

攝：陳奕釗



65歲陳先生去年11月確診前列腺癌，目前須攜尿袋、每4周要打一針作前列腺荷爾蒙治療。作為檢測中心啟用後首批用家，陳先生認為專門的服務中心，可節省以往在門診「跟大隊」輪候的時間，又讚揚中心護士很和藹、理解病人心情和問題，「若服務唔好，有中心都唔會嚟。」他憶述通尿管過程僅約10分鐘，但以往在門診輪候「通喉」的時間往往以小時計，完成後又要留院觀察一晚。中心啟用後他可預先預約，整個過程僅半小時。

透過北區醫院慈善信託基金獲蓬瀛仙館捐贈1,470萬元而建的中心，由該院天井改建而成，設有診症室和治療室各兩間，以及一間模擬真實洗手間情景的尿流速測試室。新界東聯網泌尿外科服務主任吳志輝表示，測試室設計是公立醫院首創，認為比起以往如一般診症室的裝修，較能減少他們因緊張而影響排尿流量的情況。

中心其他服務還包括膀胱鏡和經會陰前列腺活組織穿刺檢查等，以及新增的尿失禁電磁治療椅。吳志輝指，病人以前要如「野外定向」般走遍醫院不同樓層做檢查，對坐輪椅病人更顯困擾。在新模式下，病人可在見醫生前於中心完成多項檢查，整體到醫院次數可由4次減至2次。

北區醫院泌尿外科檢測服務在中心啟用後，每年可增約3,500服務人次，新模式亦加快輪候和診斷時間，如膀胱鏡測試由48周減至30周、前列腺活組織穿刺由20周減至18周。吳志輝並說，受惠的除泌尿外科病人，還有因其他專科設施需求減少，而縮短輪候時間的病人。