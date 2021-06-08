集團涉工廈信箱盜取塗改支票盜竊130萬 警拘8人最小15歲

警方破獲一個犯罪集團，拘捕7男1女，涉嫌「製造虛假文書」、「管有虛假文書」、「盜竊」及「管有偽鈔」。警方相信，是次行動已瓦解一個專門盜竊及偽造支票的犯罪集團，被捕人士年齡介乎15至40歲，包括一名38歲的主腦、他的前妻和2名兒子，不排除有更多人被捕。

屯門警區重案組第二隊高級督察盧潔瑩表示，在4月尾接獲銀行舉報，指有支票的收款人名稱被塗改，調查後發現共有28張支票在今年4月至5月期間，存入銀行後疑似被塗改，並存入一名男子的銀行戶口，當中5張支票已成功過戶，涉約130萬港元，至於其餘支票則在銀行發現及警方介入後，成功阻止入帳或「彈票」。

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警方經調查後，上月5日在屯門一間銀行分行以「偽造虛假文書」和「盜竊」，拘捕一名正存入支票的男子。警方其後發現涉事的28張支票全部涉及一個偽造支票的犯罪集團，鎖定犯罪集團的骨幹成員，昨日在新界展開拘捕行動，拘捕7人，被捕者均持身份證，分別報稱無業、學生及侍應等。被捕者包括38歲主腦、兩名分別15及17歲的兒子，以及40歲前妻。被捕者目前仍被扣查，兩名兒子擔當入票角色。

警方行動中檢獲懷疑盜竊得來的支票、電腦、修改支票的工具和總值5萬多元偽鈔等證物。警方發現，所有支票皆在郵遞過程中被盜，由主腦從保安措施較弱的工業大廈信箱偷信，再塗改信件內的支票，透過入票機入票，希望瞞天過海。警方提醒市民要確保信箱被鎖上，管理處也要加強防盜措施。另外，警方向銀行檢取涉嫌被偽造的支票，發現大多以電腦重新打印收款人姓名和金額，部分更用原子筆更改。