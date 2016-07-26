雖敗猶榮 花劍女團輸一劍失銅 余翠怡：堅持 堪回味

港隊輪椅劍擊3名女將，余翠怡、吳舒婷、鍾婉萍在東京殘奧花劍團體賽，殺入4強，最終在銅牌戰對匈牙利。「五朝元老」余翠怡在最後一局上陣，一度連追4劍，至44平手，可惜僅負匈牙利45比44，屈居第4。劍擊隊今屆未能登上頒獎台。



余翠怡昨賽後坦言曾有一刻想過放棄，雖然輸了比賽，但也是值得回味的比賽，因期間她與兩名隊友「都沒放棄，都有頂住，希望港人看到，無論幾困難辛苦，也要堅持，身邊一定會有人支持。」她又稱對自己的發揮有點失望，未有將苦練的技術全運用出來。吳舒婷則哭說，兼職運動員訓練艱苦，「有點累，要休息一下」之後與隊友擁抱並說「會愈來愈好」。

港隊輪椅劍擊在花劍團體賽分組賽兩勝一敗，以次名出線，但在4強面對有名將榮靜壓陣的中國隊，在力戰下負33比45，未能再進一步。港隊其後在銅牌戰對匈牙利，比分互有領先，完成第8局時，港隊僅落後37比40，余翠怡在第9局、即最終局上陣，打至落後44比40時，連續4次進攻得分，追至44平手，可惜輸掉最後一劍，僅負匈牙利45比44，得第4名。中國隊則在決賽挫意大利奪金。