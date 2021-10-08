雙十講話｜蔡英文堅持兩岸互不隸屬 北京轟鼓吹台獨

今日是台灣「雙十節」，蔡英文總統在慶祝大會演講中提出「堅持兩岸互不隸屬」等「四個堅持」，強調台灣在兩岸關係中不會冒進，但也絕不會在壓力下屈服，「維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變」，又重申兩岸解決分歧「必須透過平等對話」。有台灣學者認為，北京會將「互不隸屬」解讀為「兩國論」，兩岸關係將變得更差。在北京，國台辦狂轟蔡英文整篇講話鼓吹「台獨」。

蔡英文演講主題為「共識化分歧，團結守台灣」。她提醒，當台灣越好，北京施加的壓力就越大，台灣所有人都沒有鬆懈的本錢；威權主義的擴張，令全球支持自由民主價值的國家都有警覺，台灣正處於民主防線最前緣，台灣走的每一步都牽動世界未來走向，世界未來走向也必將影響台灣前途。

蔡英文：主張維持現狀 同時加強防衛

她表示，台灣願為區域和平發展作出貢獻，在兩岸關係中「善意不變、承諾不變」，主張維持現狀，並期待兩岸關係和緩，但同時會持續加強自我防衛，「確保沒有人能逼迫我們走向北京設定的路徑」。她呼籲各個政黨，在涉及台灣尊嚴和人民未來的問題上都要團結，「守住主權，守住民主自由的生活方式」，並強調要「永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持『中華民國』與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持台灣的前途必須遵循全體台灣人民的意志」。

她還宣告，會在剩下3年任期中勇於改革、壯大台灣力量，為台灣「打下一個長治久安的基礎」，讓台灣有足夠實力和穩定的社會，迎接下一個階段的變局和挑戰。

台學者：北京將視為「兩國論」

台灣傳媒引述淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，蔡英文今次講話，將以往模糊的兩岸關係論述講得更加清晰，將令大陸解讀為「兩國論」，而且蔡英文對抗大陸的兩岸政策，與北京的「反獨促統」互相抵觸，在兩岸認知有差異且缺乏溝通管道下，容易產生「戰略互疑」，升高「敵意螺旋」。

國台辦：民進黨當局是台海和平穩定最大威脅

在北京，國台辦發言人馬曉光炮轟蔡英文「鼓吹台獨、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實」，以所謂共識、團結來「圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀獨挑釁張目」，強調民進黨當局否認「九二共識」，破壞兩岸對話基礎，謀獨挑釁，無善意且冒進，「是兩岸關係緊張動盪的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅」。馬曉光重申，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變、也不可能改變，中國主權和領土從未分割、也決不允許分割。

