雙減政策｜教育部嚴打「住家教師」等違規校外培訓

內地早前頒布義務教育「雙減」(減輕功課及校外培訓負責)政策，禁止無牌經營學科類校外培訓，一些機構或個人為逃避監管，轉為地下經營或換個「家政」名義繼續開班。《南方都市報》近日就發現，有住家教師服務機構將住家教師包裝成「新家政人員」，不負責煮飯等家務，只負責為學童補習，且僱主須提供免費食宿，月薪1.2萬元(人民幣，下同)至2萬元不等，而機構收取的「項目費」9,800元起，包括教育培訓費用、保險及「1對1私人定制繪本」等。報道還引述一名前住家教師稱，「雙減」政策出台後，尋求住家教師的家庭越來越多，當中許多都是中產家庭，「以前沒有出現過的趨勢」，而以前較多僱主是工廠老闆或集團董事長。

違規者納入全國信用信息共用平台

針對此類問題，教育部今日發布《關於堅決查處變相違規開展學科類校外培訓問題的通知》(下稱《通知》)，批評學科類校外培訓隱形變異問題影響政策實施，造成不良影響，要求各地堅決查處，並探索將違規培訓的機構和個人資料，納入全國信用信息共用平台，實施聯合懲戒，堅決防止違規行為蔓延。

《通知》列出7項會依法依規查處的違規情況，分別是：

1. 違反培訓主體有關規定，證件、執照不齊全的機構或個人，以諮詢、文化傳播、「家政服務」「住家教師」「眾籌私教」等名義違規開展學科類培訓。

2. 違反培訓人員有關規定，不具備教師資格的人員違規開展學科類培訓，在職中小學教師違規開展有償補課。

3. 違反培訓時間有關規定，通過「直播變錄播」等方式違規開展學科類培訓。

4. 違反培訓地點有關規定，組織異地培訓，在居民樓、酒店、咖啡廳等場所，化整為零在登記場所之外開展「一對一」「一對多」等學科類培訓。

5. 違反培訓內容有關規定，以遊學、研學、夏令營、思維素養、國學素養等名義，或者在科技、體育、文化藝術等非學科類培訓中，違規開展學科類培訓。

6. 違反培訓方式有關規定，線下機構通過即時通訊、網絡會議、直播平台等方式違規開展線上學科類培訓。

7. 其他違反相關規定的隱形變異學科類培訓。